Συναγερμός φαίνεται να σημαίνει στο Κίεβο, με τη ρωσική αναβάθμιση των βαλλιστικών πυραύλων Iskander-M με «παγίδες ραντάρ». Ο Γιούρι Ιχνάτ, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνιών της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μίλησε για το θέμα στο εθνικό δίκτυο 24/7.

Ο Ιχνάτ εξήγησε ότι οι πύραυλοι πλέον αναπτύσσουν «παγίδες ραντάρ», μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας Patriot.

«Οι πύραυλοι που επιτίθενται κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, όπως ο Iskander-M, έχουν βελτιωθεί και αναβαθμιστεί. Τώρα αναπτύσσουν παγίδες ραντάρ... Αυτοί οι ημιβαλλιστικοί πύραυλοι ακολουθούν μια σύνθετη τροχιά, με ελιγμούς κατά την πτήση αντί να ακολουθούν μια ευθεία διαδρομή και να πέφτουν. Αυτό δυσκολεύει το σύστημα Patriot, που έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, να υπολογίσει το σημείο αναχαίτισης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός αξιωματούχος.

‼️Kyiv authorities report new Russian tactics in latest massive attack on the capital



Russia has launched one of the most massive combined strikes on Kyiv, using both drones and ballistic missiles, according to Timur Tkachenko, head of the city military administration.



“One of… pic.twitter.com/JEYSKBqTsr