Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ολοκληρώνεται το Σάββατο εν μέσω διακοπής ρεύματος. Τα βραβεία θα απονεμηθούν αργότερα σήμερα.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε μεγάλα προβλήματα με τους διοργανωτές να στρέφονται σε εναλλακτική παροχή για συνέχιση της λαμπερής εκδήλωσης.

Η αιτία της διακοπής δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο AFP ότι προκλήθηκε από πυρκαγιά, πιθανώς εμπρηστική επίθεση, σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός και η κριτική επιτροπή θα ανακοινώσουν τον νικητή από τις 22 ταινίες που διαγωνίζονται για τον Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας.

Οι υποψήφιες με τις καλύτερες κριτικές περιλαμβάνουν την ταινία "It Was Just an Accident" του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί και το "Two Prosecutors" του Ουκρανού σκηνοθέτη Σεργκέι Λοζνίτσα.

Προβλέπεται όμως θρίαμβος για την ταινία "Sentimental Value" του Νορβηγού σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ, με πρωταγωνίστρια την Ελ Φάνινγκ.

Une importante panne d’électricité touche actuellement l’ouest des Alpes-Maritimes.

Les services de @rte_france travaillent actuellement au rétablissement de la situation.

Soyez prudents lors de vos déplacements. — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) May 24, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ