Ο απολογισμός των θυμάτων των καταρρακτωδών βροχών οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα έγινε βαρύτερος σήμερα, έφθασε τους τέσσερις νεκρούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ περίπου 50.000 κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τα νερά, που πάντως άρχισαν να υποχωρούν, σύμφωνα με τις αρχές.

Τέσσερα άψυχα σώματα βρέθηκαν στις πελώριες περιοχές που καλύφθηκαν από τα νερά σε βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας, εύφορης περιοχής σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης προετοιμάζονται για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις και καθαρισμούς καθώς τα νερά άρχισαν να αποσύρονται σήμερα το πρωί, καθώς και για την αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχές –ποσότητας ίσης με αυτή που υπό κανονικές συνθήκες πέφτει σε έξι μήνες– οι οποίες έπληξαν την περιοχή σε τρεις ημέρες.

«Η εμπορική συνοικία μας πλημμύρισε», σε πολλές επιχειρήσεις «εισέβαλαν νερά» και «θα χρειαστεί μαζικός καθαρισμός», είπε η Κίνι Ρινγκ, η δήμαρχος της αγροτικής κοινότητας Κίμπσι, που επλήγη από τις πλημμύρες.

