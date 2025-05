Ένα μικρό αεροσκάφος Cessna συνετρίβη τη νύχτα σε μια κατοικημένη ζώνη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές πολλά σπίτια και αυτοκίνητα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο σπίτι.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκκένωσε τρεις δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν βρουν συντρίμμια ή αν «μυρίσουν κηροζίνη».

A small business jet coming in to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport this morning, believed to possibly be a Cessna Citation S/II going by the callsign “N666DS” reportedly crashed into the Tierrasanta military housing neighborhood in San Diego. Officials are so far… pic.twitter.com/QIibXQOhQj