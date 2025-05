Ένα επιβατικό αεροσκάφος της IndiGo που βρέθηκε εν μέσω σφοδρής χαλαζόπτωσης κατά τη διάρκεια πτήσης, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη.



Σύμφωνα με το CNN, η πτήση της ινδικής εταιρείας πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από την πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, προς το Σριναγκάρ – τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ – όταν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της IndiGo, «βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με χαλαζόπτωση καθ’ οδόν».

«Το πλήρωμα πτήσης και καμπίνας ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σριναγκάρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αν και η εταιρεία δεν διευκρίνισε το εύρος της ζημιάς, φωτογραφίες του αεροσκάφους δείχνουν μεγάλη τρύπα στη μύτη του αεροπλάνου, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ.

Το Νέο Δελχί είχε πλήρη εικόνα έντονων καιρικών φαινομένων το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς.

Βίντεο που κατέγραψε και δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο επιβάτης Σέιχ Σαμιουλάχ καταγράφει στιγμές έντονου πανικού, με το αεροσκάφος να τραντάζεται από την αναταραχή και φωνές επιβατών και παιδιών να ακούγονται έντονα.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q