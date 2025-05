Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς.

Η αστυνομία ανέσυρε δύο πτώματα από τα νερά των πλημμυρών στην αγροτική περιφέρεια Μιντ Νορθ Κόουστ, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Σε ορισμένα μέρη, έπεσαν πάνω από τις μισές βροχές που σημειώνονται το χρόνο σε διάστημα μόνον τριών ημερών, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της τοπικής κυβέρνησης.

«Οφείλω επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι τρομερή γι’αυτήν την κοινότητα», σημείωσε ο Μινς.

