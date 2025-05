Δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν έξω από το εβραϊκό μουσείο στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ.

Τα θύματα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, πυροβολήθηκαν ενώ έβγαιναν από μια εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 21:05 τοπική ώρα σε μια περιοχή με πολλά τουριστικά αξιοθέατα, μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφείου του FBI στην Ουάσινγκτον.

Οι αναφορές δείχνουν ότι πολλοί υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας βρίσκονταν σε μια εκδήλωση στο μουσείο τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι βρισκόταν στο σημείο μαζί με την πρώην δικαστή Ζανίν Πίρο, η οποία είναι η Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Ουάσινγκτον.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιο τρομοκρατικό και αντισημιτικό έγκλημα».

Η αστυνομία, μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, δεν είχε ανακοινώσει λεπτομέρειες για πιθανά κίνητρα της επίθεσης. «Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα αναλάβουν ισχυρή δράση κατά των υπευθύνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια», δήλωσε ο Ντάνον σε ανάρτησή του. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών και των εκπροσώπων του — οπουδήποτε στον κόσμο».

