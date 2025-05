Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, επανέλαβε για μία ακόμη φορά τους ισχυρισμούς του περί νεοναζιστικής ιδεολογίας των Ουκρανών, προχωρώντας μάλιστα σε χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τους «ηλίθιους».

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή του στο Κουρσκ, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «οι Ουκρανοί μαχητές που καταστρέφουν μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δείχνουν απλώς κατάφωρη ηλιθιότητα, αποκαλύπτοντας τη νεοναζιστική τους φύση».

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες», σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας «θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Γιατί είναι ηλίθιοι».

Σημειώνεται ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε μία αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε χθες, Τρίτη, την περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία, για πρώτη φορά αφού ο ρωσικός στρατός εκδίωξε από την περιοχή τις ουκρανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε χθες επίσκεψη εργασίας στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Κινστέιν και εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, διευκρίνισε το Κρεμλίνο.

🇷🇺PUTIN TAKES A VICTORY LAP IN KURSK AFTER UKRAINE TORCHED HIS BORDER



Putin showed up in Kursk for the first time since Russian troops clawed back 1,400 km² from a Ukrainian blitz that was the biggest incursion since WWII.



Ukraine’s August strike cracked the border with… https://t.co/0foHStwMiK pic.twitter.com/SnXFvXiYZb