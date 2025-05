Μεγάλο μέρος της νότιας ινδικής πόλης Μπανγκαλόρ (Bengaluru), γνωστής και ως «Silicon Valley της Ινδίας», πλημμύρησε μετά από ισχυρές προ-μουσωνικές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή. Η πόλη παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού λόγω κυκλωνικών σχηματισμών στη Θάλασσα των Ανταμάν.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε περιστατικά που σχετίζονται με τις βροχές. Μια 35χρονη υπάλληλος εταιρείας λογισμικού σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος στον τεχνολογικό τομέα της πόλης.

Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 100 χιλιοστά βροχής, ποσότητα ρεκόρ από το 2011, προκαλώντας σοβαρή πλημμύρα, κυκλοφοριακό χάος, καταστροφές σε περιουσίες και εισροή νερών σε σπίτια. Εικόνες δείχνουν πολίτες να περπατούν μέσα σε νερά ως το γόνατο, ενώ πολλοί εργαζόμενοι σε εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται πλέον εξ αποστάσεως λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει 210 περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας και εργάζονται για την αποκατάσταση της κατάστασης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της πολιτείας Καρνατάκα διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», αν και οι πολίτες και η αντιπολίτευση (BJP) καταγγέλλουν διαχρονική αδράνεια και κακή πολεοδομική διαχείριση.

Η ταχεία αστικοποίηση, η καταστροφή υγροτόπων και η έλλειψη υποδομών θεωρούνται από ειδικούς ως βασικές αιτίες των συχνών πλημμυρών στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση έχει προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έντονες επικρίσεις για την κακή ποιότητα ζωής και το καταρρέον δίκτυο υποδομών.

