Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα ΙΔ', η οποία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της ποιμαντορίας του.

Η τελετή που γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 250.000 πιστούς στη Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ήδη 200 ξένες αντιπροσωπείες βρίσκονται στη Ρώμη, για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η τελετή θα ολοκληρωθεί με τον Ποντίφικα να φτάνει με το παπικό όχημα – ευρύτερα γνωστό και ως Popemobile – στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και στην Οδό της Συμφιλίωσης (Via della Conciliazione), όπου θα χαιρετήσει το πλήθος.

Τα σύμβολα και τα πρώτα μηνύματα

Στην συνέχεια, ο Πάπας θα εισέλθει στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου μαζί με μία πομπή καρδινάλιων, όπου θα λάβει δύο δώρα που συμβολίζουν την παποσύνη.

Το πρώτο είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι με την σφραγίδα του ψαρά, που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Αγίου Πέτρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος Πάπας. Το δαχτυλίδι συμβολίζει την αρχή και το τέλος της παποσύνης. Μάλιστα, όταν πεθαίνει ένας ποντίφικας, καταστρέφεται από έναν ανώτερο καρδινάλιο.

Μέχρι το 1842, χρησιμοποιούσαν το δαχτυλίδι για τη σφράγιση επίσημων εγγράφων τα οποία υπογράφονταν από τον πάπα.

Το δεύτερο δώρο είναι ένα παλλίον από μαλλί αρνιού, που συμβολίζει τον ρόλο του πάπα ως ποιμένα, και τοποθετείται στους ώμους του πριν από την έναρξη της λειτουργίας.

Ποιοι ηγέτες βρίσκονται στη Ρώμη

Μεταξύ των ηγετών που βρίσκονται ήδη στη Ρώμη συγκαταλέγονται ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σχεδιάζει να αξιοποιήσει την παρουσία του στη Ρώμη για συναντήσεις με άλλους ηγέτες, με στόχο την ενίσχυση εμπορικών και πολιτιστικών δεσμών. Ο γραμματέας του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσωπικών συναντήσεων του νέου Πάπα με αρχηγούς κρατών, αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου μετά τη λειτουργία.

Μήνυμα ειρήνης σε έναν διαιρεμένο κόσμο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια για τις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Στις δηλώσεις και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί σε ειρηνική επίλυση των διαφορών και απορρίπτει τον μιλιταρισμό: «Τα όπλα δεν λύνουν προβλήματα. Μόνο τα επιδεινώνουν. Εκείνοι που σπέρνουν ειρήνη, μένουν στην ιστορία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μία από τις πρώτες του αναρτήσεις στο X, ο Λέων ΙΔ' έγραψε: «Η Αγία Έδρα είναι πρόθυμη να βοηθήσει τους εχθρούς να συναντηθούν, ώστε να μπορούν να κοιταχτούν στα μάτια και να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια που τους αξίζει: η αξιοπρέπεια της ειρήνης. Με ανοιχτή καρδιά, λέω στους ηγέτες των εθνών: ας συναντηθούμε, ας διαλογιστούμε, ας διαπραγματευτούμε!»

