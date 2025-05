Κoντά σε μια μεγάλη δικαστική ανατροπή βρίσκεται η υπόθεση ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα στην Βρετανία. Ο Peter Sullivan καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Diane Sindall στο Μπίρκενχεντ του Μέρσεϊσαϊντ τον Αύγουστο του 1986. Η 21χρονη ανθοπώλης είχε ξυλοκοπηθεί και βιαστεί και η σορός της είχε αφεθεί σε ένα σοκάκι.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τη δολοφονία της, η καταδίκη του φερόμενου ως βιαστή και δολοφόνου μπορεί να ανατραπεί από το Εφετείο, σηματοδοτώντας ίσως την πιο μακροχρόνια αποτυχία της βρετανικής δικαιοσύνης, μια πιθανή δικαστική πλάνη που καταδίκασε έναν αθώο άνθρωπο για 38 χρόνια.





