Το Μεξικό προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Google, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα να μην αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» στους χάρτες της για χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η Σέινμπαουμ δεν διευκρίνισε σε ποιο δικαστήριο έχει κατατεθεί η αγωγή. Η Google, από την πλευρά της, δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του BBC για σχόλιο.

Την Πέμπτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπό ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, υπερψήφισε την επίσημη μετονομασία του Κόλπου σε «Gulf of America» για χρήση από ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η μετονομασία αυτή είχε ήδη προαναγγελθεί με εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ είχε τότε δηλώσει πως η αλλαγή δικαιολογείται, καθώς «εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά εκεί και είναι δικός μας».

Η μεξικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το διάταγμα του Τραμπ ισχύει μόνο για την αμερικανική υφαλοκρηπίδα και δεν μπορεί να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο. «Το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί το διάταγμα όπως προβλέπεται», δήλωσε η Σέινμπαουμ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν την αρμοδιότητα να μετονομάσουν ολόκληρο τον κόλπο.

Η πρόεδρος του Μεξικού είχε απευθυνθεί στην Google ήδη από τον Ιανουάριο, ζητώντας να αναθεωρήσει την απόφασή της. Τον επόμενο μήνα, προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Η απάντηση της Google στις κατηγορίες της προέδρου του Μεξικού

Η Google είχε τότε απαντήσει ότι η αλλαγή ονομασίας αποτελεί «πάγια πρακτική» της εταιρείας, όταν επίσημοι κρατικοί φορείς τροποποιούν γεωγραφικούς όρους. Διευκρίνισε επίσης ότι η ονομασία «Gulf of America» εμφανίζεται μόνο στους χρήστες στις ΗΠΑ, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο η ετικέτα εμφανίζεται ως «Gulf of Mexico (Gulf of America)».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) αρνήθηκε να υιοθετήσει τη νέα ονομασία, γεγονός που οδήγησε σε παρατεταμένη αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσβαση του AP σε ορισμένες προεδρικές εκδηλώσεις είχε περιοριστεί. Τον Απρίλιο, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την άρση του αποκλεισμού.

Παράλληλα, η ονοματολογική «εκστρατεία» του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει, κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ότι οι ΗΠΑ θα αναφέρονται πλέον στον Περσικό Κόλπο ως «Αραβικός Κόλπος» ή «Κόλπος της Αραβίας».

Η αντίδραση του Ιράν δεν άργησε να έρθει. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε ότι ελπίζει αυτές οι «παράλογες φήμες» να αποτελούν απλώς εκστρατεία παραπληροφόρησης και προειδοποίησε πως μια τέτοια κίνηση θα «ξεσηκώσει την οργή όλων των Ιρανών».

Με πληροφορίες από LIFO