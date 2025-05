Μέσα στις επόμενες ώρες η Χαμάς θα απελευθερώσει τον 21χρονο Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της οργάνωσης. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές, χωρίς να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Η Χαμάς θα απελευθερώσει τη Δευτέρα τον Ισραηλινοαμερικανό Ίνταν Αλεξάντερ, ο τελευταίος επιζών όμηρος των ΗΠΑ που κρατείται από τη μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα» δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Ο 21 ετών Ινταν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό όταν συνελήφθη από τη Χαμάς, κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

BREAKING: It’s 5:43am EST and the entire town of Tenafly New Jersey is ready to watch the live release of their own resident, Edan Alexander, who has been held in captivity for nearly 600 days. 🇺🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/gcIl18yW7N