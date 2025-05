Μια ομάδα ψυχιάτρων, με επικεφαλής τον Βέλγο Samuel Leistedt, μελέτησε 400 ταινίες που καλύπτουν σχεδόν έναν αιώνα κινηματογράφου και κατέληξε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Ο πιο ρεαλιστικός κινηματογραφικός ψυχοπαθής είναι ο χαρακτήρας Anton Chigurh, τον οποίο υποδύθηκε ο Javier Bardem στην ταινία No Country for Old Men.

Ο Chigurh, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ένα καθαρό παράδειγμα «πρωτογενούς ψυχοπαθούς», δηλαδή ενός ατόμου που δεν νιώθει τίποτα. Δεν έχει τύψεις, δεν δείχνει συναισθήματα και λειτουργεί εντελώς αποστασιοποιημένα από την ανθρώπινη φύση. Στην ταινία ο χαρακτήρας του Bardem σκοτώνει με ψυχρότητα και λογική, είτε χρησιμοποιώντας αναισθητικό ζώων, είτε αφήνοντας τη ζωή των θυμάτων του στην τύχη.

Ο Leistedt δήλωσε πως ο χαρακτήρας του Chigurh τού θύμισε πραγματικούς επαγγελματίες δολοφόνους που έχει συναντήσει στην καριέρα του. Η ηρεμία τους, η απουσία συνείδησης και η μηχανική τους συμπεριφορά, συνδέονται άμεσα με αυτό που βλέπουμε στην ερμηνεία του Bardem.

Γνωρίζαμε ήδη πως δεν πρόκειται απλώς για έναν ρόλο ενός «κακού» του σινεμά. Ο συγκεκριμένος ρόλος έχει βασιστεί, όπως είχε αναφέρει και ο ηθοποιός εκείνη την εποχή, σε επιστημονικά χαρακτηριστικά ανθρώπων με σοβαρές ψυχοπαθητικές τάσεις. Τώρα πλέον ξέρουμε και με επιστημονικές διαπιστεύσεις, ποιος είναι ο πιο «αυθεντικός ψυχοπαθής» του κινηματογράφου…







Πηγή: Unboxholics.gr