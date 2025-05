«Τη γενναιότητα» των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία εξήρε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον χιλιάδων στρατιωτικών και περίπου 20 ξένων ηγετών που είχαν συγκεντρωθεί στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα για να παραστούν στους εορτασμούς για την 80η επέτειο από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πούτιν, με τον Σι Τζινπίνγκ στο πλευρό του, για μία ακόμη φορά έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου και την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου.

«Το σύνολο της χώρας, η κοινωνία, ο λαός στηρίζουν όσους συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιώντας τον όρο που έχει υιοθετήσει η Μόσχα για να περιγράψει την εισβολή της. «Είμαστε περήφανοι για τη γενναιότητα και την αποφασιστικότητά τους, για την ψυχική τους δύναμη που πάντα μας έφερνε νίκες», πρόσθεσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία «ήταν και θα είναι ένα άφθαρτο ανάχωμα κατά του ναζισμού, της ρωσοφοβίας, του αντισημιτισμού».

Εξάλλου ο Πούτιν επεσήμανε ότι η Ρωσία πάντα θα θυμάται και θα εκτιμά τη συμβολή των Συμμάχων στη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή των μαχητών της αντίστασης, των συμμαχικών στρατών και του γενναίου λαού της Κίνας στη νίκη», υπογράμμισε.

Δείτε την παρέλαση:

Στο βάθρο των επισήμων στην Κόκκινη Πλατεία βρίσκονταν βετεράνοι και οι ηγέτες περίπου 20 χωρών, όπως η Κίνα, η Βραζιλία, το Καζακστάν, η Λευκορωσία, το Βιετνάμ, η Αρμενία, η Κούβα και η Βενεζουέλα.

Παρά την πολιτική απομόνωση που προωθείται από τη Δύση, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο και ο αρχηγός του κράτους της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρέστησαν στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, όπως και ο πρόεδρος των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ, ο οποίος καταζητείται από τη βοσνιακή δικαιοσύνη.

Ενώπιον τους παρέλασαν περίπου 11.000 στρατιώτες, εκ των οποίων 1.500 που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης στρατιώτες από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και η Αίγυπτος. Παρόντες ήταν και αξιωματικοί από τη Βόρεια Κορέα, τους οποίους ο Πούτιν έσπευσε να αγκαλιάσει.

Παράλληλα, εκτός από τα πυρηνικά όπλα, παρέλασαν για πρώτη φορά και ρωσικής κατασκευής drones, τοποθετημένα σε φορτηγά, μαζί με άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

🇷🇺 RT News on Telegram reports a mechanized column rolls through Red Square including Russia's famous Msta-S artillery systems join the Victory Day parade

⚔️ pic.twitter.com/sHjQ8y77Gh