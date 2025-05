Tον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δημοσιεύουν συριακά μέσα ενημέρωσης, στο οποίο φαίνεται ο προσωρινός πρόεδρος της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα να παίζει μπάσκετ σε ένα γήπεδο στη Δαμασκό.

«Συμπαίκτης» του είναι ο υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαμπάνι, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να ανταγωνίζονται για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα καλάθια.

Πάντως κανένας από τους δύο δεν φορά αθλητικά ρούχα αλλά παίζουν με πουκάμισο και γραβάτα.





#Syria President Ahmed al-Sharaa & Foreign Minister @AsaadHShaibani playing basketball in #Damascus.



Clearly not their first time… pic.twitter.com/ZuGtGsq8wq