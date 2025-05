Μια ακόμα αμφιλεγόμενη ανάρτηση με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον Λευκό Οίκο πυροδότησε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Star Wars (May the 4th). Η εικόνα που αναρτήθηκε παρουσίαζε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα κόκκινο φωτόσπαθο (lightsaber) – ένα χαρακτηριστικό όπλο της «Σκοτεινής Πλευράς» της Δύναμης στο γνωστό κινηματογραφικό σύμπαν.

Η δημοσίευση, που συνοδευόταν από εθνικά σύμβολα όπως η αμερικανική σημαία και ο αετός, συνόδευσε το μήνυμα: «Χαρούμενη 4η Μάϊου σε όλους, ακόμα και στους τρελούς Ριζοσπάστες Αριστερούς που προσπαθούν τόσο σκληρά να φέρουν πίσω τους Άρχοντες των Σιθ, Δολοφόνους, Εμπόρους Ναρκωτικών, Επικίνδυνους Κατάδικους και γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 στον Γαλαξία μας.»

Η ανάρτηση κατέληγε με το σχόλιο: «Δεν είστε η Εξέγερση – είστε η Αυτοκρατορία. May the 4th be with you.»





Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



