Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εξαπέλυσε το Σάββατο επίθεση κατά της εφημερίδας New York Times για το γεγονός πως δεν ανέφερε την παράνομη μεταναστευτική ιδιότητα άνδρα ο οποίος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ένα πτώμα σε δημόσιο χώρο, μέσα σε συρμό του μετρό της Νέας Υόρκης.

Το επίμαχο άρθρο της εφημερίδας έφερε τον τίτλο: «Η Αστυνομία συνέλαβε άνδρα που λέγεται ότι κακοποίησε πτώμα στη Γραμμή R». Όπως σημείωνε το δημοσίευμα, «ένας άνδρας από το Μπρούκλιν συνελήφθη τη Δευτέρα, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία βίασε ένα πτώμα στον σταθμό του μετρό στη Μανχάταν, νωρίτερα μέσα στον μήνα».

Αρκετές ημέρες αργότερα, αξιωματούχος του DHS σχολίασε δημοσίως: «Οι New York Times απέφυγαν να αναφέρουν, σε ένα κείμενο 400 λέξεων, ότι ο δράστης ήταν παράνομος μετανάστης».

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, Βοηθός Υπουργός του DHS, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν λέτε τα πράγματα όπως είναι, New York Times;».

Το υπουργείο προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια τροποποιημένη εκδοχή του τίτλου του άρθρου, γράφοντας ειρωνικά: «Το διορθώσαμε». Ο τίτλος στην αναρτημένη εικόνα είχε αλλάξει σε: «Η Αστυνομία συνέλαβε παράνομο μετανάστη που λέγεται ότι κακοποίησε πτώμα στη Γραμμή R». Αντί για τη φράση «άνδρας από το Μπρούκλιν», στο υπότιτλο ανέφεραν: «Ένα τέρας κατηγορείται για βιασμό πρώτου βαθμού...».

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Λευκός Οίκος ΄όπου σε ανάρτησή σου μιλά για «Οδηγό Παραπληροφόρησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης™ — Ιδανικός για να μετατρέπετε μέλη της συμμορίας MS-13 που είναι παράνομοι μετανάστες σε “πατεράδες από το Μέριλαντ” μέσα σε δευτερόλεπτα».

Congrats on your new gig at the New York Times or AP! Here’s your Fake News Media Reframing Guide™—perfect for turning illegal alien MS-13 gangbangers into “Maryland Dads” in seconds. 🙄 pic.twitter.com/K1vgNcAAka