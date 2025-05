Επίθεση από άγνωστο άτομο δέχθηκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, την ώρα που αποχωρούσε από την επιμνημόσυνη τελετή στη Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο δράστης τον περίμενε στην έξοδο του Πολιτιστικού Κέντρου «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ και την ώρα που ο Οζέλ έβγαινε άρχισε να τον χτυπάει στο πρόσωπο. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι εγγονός των Οθωμανών».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είναι καλά στην υγεία του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη.

Ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, πέθανε χτες σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 18 ημέρες έπειτα από καρδιακό επεισόδιο. Τους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά τον αφοπλισμό της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ.

Turkish opposition leader Ozgur Ozel has been punched in the face in Istanbul today pic.twitter.com/YQvXDtmpaX