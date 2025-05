Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Γκόα, στη νοτιοδυτική Ινδία, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πιστοί για θρησκευτική τελετή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

"Έξι άνθρωποι πέθαναν προτού ακόμη διακομισθούν στο νοσοκομείο", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, ο Πράμοντ Σαουάντ, εκφράζοντας τη "βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό ποδοπάτημα" που σημειώθηκε στον ναό Λαϊράι Ντεβί, στο χωριό Σιργκάο.

Το ποδοπάτημα συνέβη χθες, Παρασκευή, το βράδυ ενώ πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για το Λαϊράι Ζάτρα, σημαντική ινδουιστική γιορτή, στο χωριό Σιργκάο του κρατιδίου Γκόα.

#Goa CM Pramod Sawant has ordered an inquiry into the unfortunate stampede at Shirgao. Sawant said that a senior police officer will conduct the inquiry to find out the reason behind the stampede. Based on the inquiry, responsibility would be fixed and action would be taken. pic.twitter.com/Jkyx60XPy3