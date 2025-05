Γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της, υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματα που υπέστη το απόγευμα χθες Παρασκευή όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγάρδης.

Τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μέσω X, η αστυνομία έκανε λόγο για «τραγικό τροχαίο» δυστύχημα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για επίθεση ή σκόπιμη ενέργεια.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ως αποτέλεσμα του οποίου μία γυναίκα έχασε την ζωή της. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και τις οικογένειές τους κι ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Στουτγάρδης Φρανκ Νόπερ.

Ο οδηγός του οχήματος, SUV τύπου Mercedes G-Class, 42χρονος Γερμανός, εκτιμάται ότι έχασε τον έλεγχο ενώ προσπαθούσε να στρίψει κι έπεσε πάνω σε πλήθος που εκείνη την στιγμή διέσχιζε διάβαση πεζών. Συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα επιτόπου.

Multiple people injured after a person drove car into group in Olgaeck area of Stuttgart, Germany pic.twitter.com/qT7KdDAaDQ