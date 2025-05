Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι βομβάρδισαν συνοικία όπου βρίσκεται παλάτι της προεδρίας στη Δαμασκό, ώρες αφού απείλησε τη de facto κυβέρνηση της Συρίας πως θα προχωρήσει σε αντίποινα αν δεν φροντίσει να προστατευτεί η συριακή μειονότητα των Δρούζων.

«Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περίχωρα του παλατιού», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα μέχρι στιγμής.

#Israeli media, quoting Netanyahu: “#Israel attacked a target near the presidential palace in #Damascus” https://t.co/NBeXqWQOSx pic.twitter.com/lzUt01IFMo