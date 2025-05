Φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις διοργανώνουν από κοινού συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά και την συμπλήρωση των έξι μηνών από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τα 16 θύματα από την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου την 1η Νοεμβρίου του 2024. Τηρήθηκε 16 λεπτών σιγή και στη συνέχεια εκπρόσωποι εργατικών συνδικάτων και φοιτητικών οργανώσεων κατέθεσαν στεφάνια στο τόπο της τραγωδίας. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα.

