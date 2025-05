Μετά από καθυστέρηση μερικών μηνών και παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, ΗΠΑ και Ουκρανία υπέγραψαν την συμφωνία για τους φυσικού πόρους. Παράλληλα συμφώνησαν να δημιουργηθεί ενός κοινού ταμείου επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, η συμφωνία αφορά κυρίως σπάνια μέταλλα και ορυκτά, τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Για την Ουκρανία, η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με τη διασφάλιση μελλοντικής στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ.

«Σε αναγνώριση της σημαντικής οικονομικής και υλικής υποστήριξης που παρείχε ο λαός των ΗΠΑ στην άμυνα της Ουκρανίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, η οικονομική εταιρική σχέση αυτή θέτει τις δυο χώρες μας σε θέση να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πόροι μας, τα ταλέντα μας και οι δυνατότητές μας θα μπορέσουν να επιταχύνουν την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», αναφέρει το δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, χωρίς λεπτομέρειες για το τι αφορά η συμφωνία συγκεκριμένα.

