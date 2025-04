Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, μετά το ξέσπασμα πολλών καταστροφικών πυρκαγιών, ιδίως στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι και να εκκενωθούν πολλές κοινότητες.

«Είμαστε αντιμέτωποι ίσως με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Ισραήλ εδώ και μια δεκαετία», είπε ο Εγιάλ Κάσπι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ διέταξε τον στρατό να αναπτυχθεί για να συγκρατήσει τα μέτωπα που κινούνται ταχύτατα λόγω των σφοδρών ανέμων και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί. Έκανε μάλιστα λόγο για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση».

Διαβάστε ακόμη: Το Ισραήλ ζήτησε βοήθεια από Κύπρο για αντιμετώπιση πυρκαγιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά και ότι έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

BREAKING:



The firestorm has reached an Israeli military base in Central Israel.



Flames have engulfed parts of the facility, with Israeli soldiers trapped inside their barracks.



Hheavy smoke and structural damage, raising fears of casualties. pic.twitter.com/jNkUTWIDE9