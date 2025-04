Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε εστιατόριο στην πόλη της Λιαογιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:25 (τοπική ώρα, 07:25 ώρα Κύπρου) στις 29 Απριλίου σε εστιατόριο στη συνοικία Σανλιτζουάνγκ, στην περιοχή Μπάιτα της Λιαογιάνγκ, στην επαρχία Λιαονίνγκ», σύμφωνα με το CCTV.

Με βάση τον προσωρινό απολογισμό, «η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών», πρόσθεσε το δίκτυο.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται μεγάλες φλόγες να ‘καταπίνουν’ ένα εστιατόριο και πυκνός, μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για μια τραγωδία που προκάλεσε «βαριές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «ιδιαίτερα επώδυνο δίδαγμα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ο Σι ζήτησε επίσης «να διευκρινιστούν γρήγορα οι αιτίες του περιστατικού και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέτοιες φονικές πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στην Κίνα λόγω των ανεπαρκών προδιαγραφών κατασκευής και μέτρων πρόληψης πυρκαγιών ή της τήρησης αυτών.

Πυρκαγιά σε αγορά στο Τζιανγκτζιακόου (βόρεια) τον Ιανουάριο στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 15.

Στις αρχές του μήνες, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη βόρεια Κίνα.

