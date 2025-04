Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ολοκλήρωσε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με επαφές στο Καπιτώλιο, όπου συναντήθηκε με τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Οι συζητήσεις αφορούσαν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, τη θανατική ποινή για τρομοκράτες και την ελευθερία λατρείας στο Όρος του Ναού.

Η επίσκεψη συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις αριστερών και μουσουλμανικών ακτιβιστών, που τον κατηγόρησαν για εγκλήματα πολέμου, με τον Μπεν-Γκβιρ να ανταπαντά κατηγορώντας τους ως "υποστηρικτές της 11ης Σεπτεμβρίου και μισέλληνες του Ισραήλ".





Η παρουσία του Μπεν-Γκβιρ στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε τη διεθνή κριτική για τον ακραίο πολιτικό του παρελθόν, καθώς υπήρξε στο παρελθόν μέλος του απαγορευμένου ακροδεξιού κινήματος Kach. Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης συναντήσεις με ηγέτες της Ορθόδοξης Εβραϊκής κοινότητας και επισκέψεις σε αστυνομικές και σωφρονιστικές εγκαταστάσεις σε Φλόριντα, Νιου Χέιβεν και Νέα Υόρκη. Ο Μπεν-Γκβιρ αναμένεται να επιστρέψει στο Ισραήλ την Τρίτη.





