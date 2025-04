Εκτεταμένο μπλακ άουτ έπληξε τη Δευτέρα την Ισπανία και τμήματα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, παραλύοντας τα δίκτυα μεταφορών, διακόπτοντας τις τηλεπικοινωνίες και αφήνοντας εκατομμύρια χωρίς ηλεκτροδότηση, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι τα προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν έως το βράδυ.

Επιχειρήσεις, νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές αναγκάστηκαν να βασιστούν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, ενώ τα νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν την αιτία της διακοπής ρεύματος. Οι διαχειριστές δικτύου και στις δύο χώρες ανέφεραν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης προχωρούσε σταδιακά.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά το τεράστιο μπλακ άουτ που έπληξε σήμερα τη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι «θα εφαρμοστεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης εθνικού συμφέροντος σε περιοχές που το ζητούν».

Πώς προκλήθηκε το μπλακ άουτ

Μεγάλες διακυμάνσεις στο φορτίο ανάγκασαν το ισπανικό σύστημα να αποσυνδεθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο, δήλωσε ο Εδουάρδο Πριέτο, επικεφαλής υπηρεσιών λειτουργίας του Red Eléctrica, του διαχειριστή του ισπανικού δικτύου. Ο Πριέτο εκτίμησε ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να διαρκέσει από έξι έως δέκα ώρες, «υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές ερευνούσαν τα αίτια της διακοπής, η οποία ακινητοποίησε τα σιδηροδρομικά δίκτυα, προκάλεσε καθυστερήσεις σε πτήσεις και άφησε τα φανάρια εκτός λειτουργίας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) δήλωσε ότι οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι το πρόβλημα προήλθε από τεχνική βλάβη ή πρόβλημα σε κάποιο καλώδιο, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του, και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν αποκλείεται».

Σύμφωνα με στοιχεία από τον ισπανικό διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας, πάνω από 10 GW ζήτησης χάθηκαν όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι τοπική ώρα. Το μέγεθος της απώλειας υποδηλώνει ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

🚨 BREAKING - This is what many parts of Spain look like now due to the massive power outage / Blackout #Spain #Blackout #Poweroutage #Portugal #France pic.twitter.com/JjAPzvja1o

Ταλαιπωρία για εκατομμύρια ανθρώπους

Η διακοπή ρεύματος έγινε αισθητή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ανώτατοι Ισπανοί αξιωματούχοι συγκάλεσαν συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μεγάλες ουρές άρχισαν να σχηματίζονται έξω από τα ΑΤΜ. Καταγράφηκαν εκτεταμένα προβλήματα στη σύνδεση με το διαδίκτυο και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε Ισπανία και Πορτογαλία.

«Λόγω της διακοπής ρεύματος, παρακαλούμε να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση αυτοκινήτων», έγραψε η Ισπανική Αρχή Κυκλοφορίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Η διακοπή εμποδίζει τη λειτουργία φαναριών και σημάτων κυκλοφορίας.»

Μεγάλες υπηρεσίες και οργανισμοί τέθηκαν σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης. Νοσοκομεία στην Ισπανία αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν με γεννήτριες. Τράπεζες και σχολεία στην Πορτογαλία έκλεισαν. Οι αγώνες του τουρνουά τένις Madrid Open διακόπηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ATP Tour.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές διαταράχθηκαν σε όλη την Ισπανία. Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «στις 12:30 μ.μ. διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρο το εθνικό δίκτυο», προσθέτοντας ότι τα τρένα σταμάτησαν να λειτουργούν σε όλους τους σταθμούς. Τα δίκτυα μετρό σε αρκετές πόλεις, όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη, επίσης ακινητοποιήθηκαν.

Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, που έχει διακοπεί λόγω του μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, δεν θα αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών.

«Εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες μόλις αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», αλλά «δεν αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων», διαβεβαίωσε ο Όσκαρ Πουέντε στο X.

Just in.



Mass Blackouts in Spain, Portugal and in part of France.



Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, and trains, all down.pic.twitter.com/ETDgtfE9wk