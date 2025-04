Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που εκμισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε συνολικά 126 ανθρώπους κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων προχθές Σάββατο στα ανοικτά της Λιβύης και της Μάλτας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης διάσωσης, περισυνελέγησαν 59 μετανάστες προχθές Σάββατο, ανάμεσά τους γυναίκα και δέκα παιδιά, πάνω σε λευκό σκάφος από υαλόνημα που μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες.

Κανένας από τους ναυαγούς δεν ήταν εφοδιασμένος με σωσίβιο, διευκρίνισε η ΜΚΟ, τονίζοντας ότι στο τέλος της επιχείρησης διάσωσης, ο μασκοφόρος που πιλοτάριζε το πλεούμενο αποχώρησε από την περιοχή αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

1/2 Early morning, #OceanViking spotted a white overcrowded fiberglass boat in the Libyan SRR. None of the shipwrecked persons had lifejackets. At the end of the evacuation, a face-masked driver left the scene at high speed. 59 survivors, incl. one women & 10 UAM are now onboard. pic.twitter.com/Kinr9Lul8d