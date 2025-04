Τραγικός είναι ο απολογισμός από την τεράστια έκρηξη, που συγκλόνισε το Σάββατο (26/4) στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, στο Μπάνταρ Αμπάς. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.139 τραματίστηκαν όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού.

«Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά που υπήρχαν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA. «Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

BREAKING: Massive fires are sweeping throughout Iran after a chemical compound for missiles was set on fire.



These are the consequences of a government dedicated to terrorism. pic.twitter.com/GNfF2llA6x