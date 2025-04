Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη χθες Παρασκευή στην τελετή καθέλκυσης ενός νέου καταδρομικού, βάρους 5.000 τόνων, εξοπλισμένου «με τα ισχυρότερα οπλικά συστήματα», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το πολεμικό πλοίο ναυπηγήθηκε «σε διάστημα 400 ημερών με τη δική μας ισχύ και τεχνολογία», δήλωσε ο Τζο Τσουν Ριονγκ, γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος.

A new Maxar satellite image acquired on April 6, 2025 reveals the largest North Korean-manufactured warship yet at the Nampo Navy Shipyard.



Read the full CSIS analysis: https://t.co/T04WSTYSVR pic.twitter.com/lcWdCCDhrj