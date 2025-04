Ο καταυλισμός εκτοπισμένων Ζαμζάμ, στο δυτικό Σουδάν, είναι πλέον «σχεδόν άδειος», μερικές ημέρες αφού ανακοίνωσαν ότι τον κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί, που διεξάγουν εδώ και δυο χρόνια καταστροφικό πόλεμο με τον τακτικό στρατό, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ.

Στον καταυλισμό αυτό είχαν βρει καταφύγιο ως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι προτού τον καταλάβουν εξ εφόδου οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε εχθροπραξίες που άφησαν πίσω τουλάχιστον 400 νεκρούς, κατά τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως 320.000 εκτοπισμένοι μετέβησαν σε κοντινές πόλεις, ανάμεσά τους 181.000 στην Ταουίλα και 150.000 στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ που βρίσκεται υπό πολιορκία, πάντως παραμένει υπό τον έλεγχο του τακτικού στρατού.

Ο πόλεμος στον οποίο ενεπλάκησαν τη 15η Απριλίου 2023 οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και οι ΔΤΥ του ως τότε υπαρχηγού του και πλέον ορκισμένου εχθρού του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει ξεριζώσει 13 εκατομμύρια άλλους.

Ο Ζαμζάμ ήταν ο ένας από τους τρεις μεγαλύτερους καταυλισμούς προσφύγων στην περιοχή, στην περιφέρεια της πολιορκημένης Φάσερ, όπου μαίνονται μάχες. Στον καταυλισμό είχε εκδηλωθεί λιμός.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, δυνάμεις που έχουν συμμαχήσει με τις ΔΤΥ εμπόδισαν τους τελευταίους εκτοπισμένους να φύγουν, ενώ επανειλημμένες επιθέσεις έχουν καταστήσει αδύνατο να ζουν εκεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχει πλέον νερό.

Μεταξύ της 10ης και της 22ης Απριλίου η Ελ Φάσερ και ο καταυλισμός έγιναν στόχοι «ασταμάτητων βομβαρδισμών, πληγμάτων drones και χερσαίων επιθέσεων», με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο «εκατοντάδες άμαχοι», ανάμεσά τους τουλάχιστον 12 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αφού τους εκδίωξε ο στρατός από την πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί εντείνουν τις επιθέσεις τους στο Νταρφούρ για να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στην αχανή περιοχή. Η Φάσερ είναι η τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.





#Sudan🇸🇩 needs peace.



Displaced families have lost everything.



Now, they’re staying in temporary shelters that can’t support them for long.



The world can’t turn a blind eye to their suffering any longer. #KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/fSaameHueU