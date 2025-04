Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Afimall City στο Presnenskaya Embankment στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κεντρική Διεύθυνση του Ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης για την πόλη της Μόσχας έλαβε μήνυμα για φωτιά στο Presnenskaya embankment. Ένα αυτοκίνητο καίγεται στον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός διοικητικού κτιρίου» δήλωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

🇷🇺 A car explosion in the underground parking lot of the Afimall shopping center in Moscow City triggered a fire.



Thick black smoke was observed, with preliminary reports suggesting the fire may have spread to a nearby construction site.



