Συναγερμός σήμανε σήμερα στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της ανατολικής Ρωσίας ύστερα από ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή Κιρζάτς, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Αβντίεφ ανέφερε ότι συνεργεία αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή της έκρηξης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram τα οποία πρόσκεινται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μεταδίδουν πως η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης στρατιωτικού υλικού κοντά στην κοινότητα Μπάρσοβο.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα κάνει λόγο για πυρκαγιά που ξέσπασε σε στρατιωτική βάση και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών.

Στο παρελθόν, η περιοχή έχει βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

🇺🇦🇷🇺 Explosion at Russian Ammo Depot in Vladimir Region



A large explosion occurred at the 51st GRAU ammunition depot near Barsovo, Vladimir Oblast, Russia.



📍 56.0988820, 38.7445008 (Source: Dnipro Osint) pic.twitter.com/ESPRBf9EFI