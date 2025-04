Παγκόσμια θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, το πρωί της Δευτέρας 22 Απριλίου, σε ηλικία 88 ετών.

Αργεντινός, Ιησουίτης, απλός, χαρισματικός, δραστήριος, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο Πάπας Φραγκίσκος, γνωστός ως Πάπας των Φτωχών, τάραξε τα νερά στη 12ετή παπική θητεία του.

Η φροντίδα για τους φτωχούς, τους φυλακισμένους και τους άρρωστους, σφράγισε τη δημόσια ζωή του. Ξεχώρισε για τη δέσμευσή του στο διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Είναι γνωστός για την πιο απλή προσέγγισή του στο αξίωμα του πάπα, παραμερίζοντας τις επισημότητες.

