Η Χαμάς δημοσίευσε το Σάββατο νέο βίντεο τον ισραηλινό όμηρο Ελκάνα Μπομπότ, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό... Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», λέει ο Ελκάνα που φαίνεται αναστατωμένος και σε άσχημα ψυχολογική κατάσταση.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP