Ένας Αμερικανός οπλισμένος με μαχαίρι κατέλαβε προσωρινά ένα μικρό αεροσκάφος της εταιρείας Tropic Air στο Μπελίζ, τραυματίζοντας τρεις ταξιδιώτες προτού πέσει νεκρός από τα πυρά επιβάτη.

Σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται την αστυνομία, ο αεροπειρατής ζητούσε τον ανεφοδιασμό του αεροσκάφους για να μεταβεί σε άλλη χώρα. Τον αεροπειρατή πυροβόλησε επιβάτης, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Νεκρός είναι ο Ακινιέλα Σάουα Τέιλορ, ένας 49χρονος από την Καλιφόρνια. Στη συγκεκριμένη πτήση της Tropic Air υπήρχαν 14 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων του Τέιλορ και άλλου ενός Αμερικανού, σύμφωνα με το ABC.

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that "all flights are grounded" and that staff are "freaking out." pic.twitter.com/u7diuQYXfa