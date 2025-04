Μεγάλο κύμα κακοκαιρίας πλήττει την περιφέρεια Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο. Σήμερα το πρωί ο ποταμός Πάδος υπερχείλισε σε κεντρική περιοχή του Τορίνο ενώ έξω από την πόλη Μπιέλα, κατέρρευσε γέφυρα εξαιτίας των ορμητικών υδάτων του ποταμού Έλβο.

Την συγκεκριμένη στιγμή πάνω στην γέφυρα δεν βρίσκονταν πεζοί και ούτε αυτοκίνητα. Στις ορεινές περιοχές του Πεδεμόντιου, σημειώθηκε σειρά κατολισθήσεων, λόγω της ασταμάτητης βροχόπτωσης. Στο ύψος, δε, της πόλης Μπιέλα, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων.

🚨 A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather.



Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas.



The highest danger level has been declared by Arpa in seven valleys: Sesia, Cervo,…