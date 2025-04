Με πρόσωπα από τον πολιτικό στίβο, τον κόσμο της τεχνολογίας, τη σόουμπιζ και τις επιχειρήσεις, το περιοδικό Time ανακοίνωσε τη φετινή του λίστα με τους «100 Πιο Επιδραστικούς Ανθρώπους στον Κόσμο», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επιρροή των μεγάλων προσωπικοτήτων στην παγκόσμια ατζέντα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τόσο αμφιλεγόμενες όσο και καινοτόμες μορφές, με τους συντάκτες του περιοδικού να επιλέγουν τα πρόσωπα που θεωρούν ότι άφησαν το πιο έντονο αποτύπωμα μέσα στη χρονιά. Ακόμη, ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα που φέρουν και ελληνική καταγωγή, ο CEO του Netflix Τεντ Σαράντος και ο επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης, Ντέμης Χασάμπης.



Ο Μπράιαν Μπένετ, ανώτερος συντάκτης του Time, πρότεινε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν άσκησε τόσο απόλυτο έλεγχο στη λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης».

The 2025 TIME100 is here: TIME's annual list of the world's most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o — TIME (@TIME) April 16, 2025

Η Άλις Παρκ επέλεξε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, χαρακτηρίζοντάς τον «διαταρακτικό παράγοντα της δημόσιας υγείας», με τεράστια ήδη επίδραση στο υγειονομικό τοπίο των ΗΠΑ, παρά την αμφιλεγόμενη αντικανονική του ρητορική.

Ο Σάιμον Σούστερ, επίσης ανώτερος συντάκτης, ξεχώρισε τον Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως η «μετεωρική του άνοδος συνοδεύεται από εξάρσεις δημιουργικής ενέργειας κάθε φορά που αναλαμβάνει μία νέα πρόκληση».

Τεχνολογία, τόλμη και φαντασία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dropbox, Ντρου Χιούστον, πρότεινε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, υπογραμμίζοντας το θάρρος του να «ποντάρει τολμηρά στο μέλλον», επενδύοντας δυναμικά στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και μεταμορφώνοντας το Facebook σε Meta.



Η δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Σόντα Ράιμς ανέδειξε τον Ελληνοαμερικανό CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, αποκαλώντας τον «ατρόμητα έξυπνο, καινοτόμο και αληθινό», ενώ ο Γουίλ Φέρελ επέλεξε τον ιδρυτή του Saturday Night Live, Λορν Μάικλς, για τη συμβολή του στην ανάδειξη νέων ταλέντων και την ανανέωση της αμερικανικής σάτιρας.

Ηθοποιοί που αφήνουν το στίγμα τους

Ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον έδωσε τη θέση του στη λίστα στον Άντριεν Μπρόντι, αναφέροντας πως έχει κερδίσει επάξια τον χαρακτηρισμό «δεν τους φτιάχνουν πια έτσι». Ο δημιουργός Ράιαν Μέρφι επέλεξε τη Ντεμί Μουρ, τονίζοντας πως διαμόρφωσε την κουλτούρα επί δεκαετίες και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τη μητρότητα.

Demi Moore: "To go from the beginning of this last year feeling like I was never part of the conversation to being acknowledged in a critical way for my work has just allowed me to open up my belief in greater possibilities" https://t.co/wVNcuiMUr0 — TIME (@TIME) April 16, 2025

Ο Κρις Έβανς πρότεινε τη Σκάρλετ Γιόχανσον, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο ευέλικτες, επιδραστικές και εμπορικά επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της», ενώ η σκηνοθέτις Μαριέλ Χέλερ επέλεξε την «εκρηκτική» Κρίστεν Γουίγκ, δηλώνοντας: «Όταν είναι σε μία σκηνή, πάντα απογειώνεται — και όχι μόνο στις κωμωδίες».

Chris Evans praises TIME100 honoree Scarlett Johansson: "Scarlett is always unafraid. Unafraid to be vulnerable. Unafraid to take risks. Unafraid to be herself. Even unafraid to chase dinosaurs. She’s a living testament to the power of fearlessness in art" https://t.co/VwUNoW0RR4 pic.twitter.com/iofyAOn6Gg — TIME (@TIME) April 16, 2025

Η Άμι Πόλερ τίμησε τη Ρασίντα Τζόουνς για τη σπάνια ικανότητά της να κινείται με επιτυχία ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, ενώ η βετεράνος του Μπρόντγουεϊ Πάτι ΛουΠόουν πρότεινε τη Νικόλ Σέρζινγκερ, πρωταγωνίστρια του «Sunset Boulevard», δηλώνοντας πως «η σκηνή της παράνοιας και μόνο αξίζει το εισιτήριο».

"I've kind of got to a point of my career where I'm just sort of like, 'Am I enjoying it?'" Ed Sheeran tells TIME.



In his TIME100 interview, Sheeran opens up about navigating grief, getting sober, making his new album, and learning to enjoy it all https://t.co/34VZV1VUYN pic.twitter.com/oiuynfiu6u — TIME (@TIME) April 16, 2025

Στη λίστα βρίσκεται άλλο ένα πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, ο νομπελίστας Χημείας Ντέμης Χασάμπης ο Ελληνοκύπριος-Βρετανός επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, προγραμματιστής και επιχειρηματίας, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DeepMind, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εξαγοράστηκε από την Google το 2014. Μάλιστα, ο Χασάμπης αποτελεί μια από τις κεντρικές προσωπικότητες, που παρουσιάζονται με εκτενές ρεπορτάζ στη φετινή έκδοση του Time.

Google DeepMind CEO Demis Hassabis hopes that competing nations and companies can find ways to set aside their differences and cooperate on AI safety: "It's in everyone's self-interest to make sure that goes well."



Read his TIME100 interview: https://t.co/Het83vyEra pic.twitter.com/zdvKptmJKV — TIME (@TIME) April 16, 2025

Οι άλλες τέσσερις κεντρικές προσωπικότητες είναι:

Ο Σνουπ Ντογκ, τον οποίο η Μπελίντα Λάσκομπ περιγράφει ως «πολιορκητικό κριό απέναντι στις ψηφιακές μας φυλακές».

Snoop Dogg on playing at the Crypto Ball, which organizers touted as a celebration of President Donald Trump’s inauguration.



“We moved on to a whole nother day,” he says. “Nothing to talk about” https://t.co/KMY56Qr2iO — TIME (@TIME) April 16, 2025

Η Σερένα Γουίλιαμς, που εξηγεί πώς μετατρέπει την επιτυχία της στον αθλητισμό σε επενδυτική επιρροή.

Serena Williams: "I’m a wonderful mom. I think we, as women, don’t give ourselves credit, but I’m a great mom. I really am. I do everything. I'm freaking the room mom at Olympia’s school this year" https://t.co/a5qOKvXsn8 — TIME (@TIME) April 16, 2025

Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν, που αφηγείται την πορεία του από το σκοτάδι στη δημιουργική αναγέννηση.

Ed Sheeran: “One thing I've learned about depression is you don’t take a magic pill and it's suddenly gone... It gets less and less painful year on year, but always allow yourself to feel grief. Don't put it in a box and lock it away” https://t.co/8rW3h7hYUr — TIME (@TIME) April 16, 2025

Η Ντέμι Μουρ, που πρωταγωνιστεί στην ταινία The Substance και μιλά για την επανεκκίνηση της καριέρας της στα 60

Η φετινή λίστα του Time αποτυπώνει όχι μόνο την επιρροή των προσώπων που φιγουράρουν σε αυτή, αλλά και το ποιοι διαμορφώνουν, αμφισβητούν ή επαναπροσδιορίζουν τα όρια της εξουσίας, της κουλτούρας και της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Πηγή: Πρώτο Θέμα