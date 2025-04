Ένα ασυνήθιστο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο Τσαργκαβάν της Τζαλαπούρ στην κεντρική ινδική πολιτεία Μαντνιά Πραντές.

Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν την Πέμπτη, όταν ένα SUV Scorpio στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα εξετράπη της πορείας του από μια γέφυρα και έπεσε στον ποταμό Σομβάτι. Οι αλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ένας ακόμη επιβάτης που ταξίδευε στο ίδιο όχημα, δεν έπαθε τίποτα και κολύμπησε ως την όχθη αλώβητος.

Το γκρουπ επέστρεφε από ινδουιστικό ναό στην περιοχή του Narsinghpur, όπου είχαν τελέσει μια συμβολική θυσία κατσίκας, ένα τελετουργικό κατά το οποίο μονάχα το αυτί του ζώου κόβεται χωρίς να σκοτωθεί.

Ως εκ θαύματος, η κατσίκα επέζησε από τη μοιραία πτώση του οχήματος στον ποταμό.

Οι αρχές εντόπισαν αλκοόλ και είδη πρώτης ανάγκης στο αυτοκίνητο, ενώ μάρτυρες είπαν ότι τα θύματα έμοιαζαν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ.



Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων PTI, ο επιθεωρητής της αστυνομίας της πόλης Μπάργκι, Aνζούλ Μίσρα, δήλωσε: «Το SUV που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα έσπασε τα κιγκλιδώματα και έπεσε από τη γέφυρα στην ξηρή κοίτη του ποταμού Σομβάτι. Έξι μέλη της οικογένειας Πατέλ ταξίδευαν στο σπορ όχημα. Είχαν πάει να επισκεφθούν το Dada Darbar στο Narsinghpur και επέστρεφαν στο Τζαλαπούρ. Οι Kισάν Πατέλ (35 ετών), Mαχέντρα Πατέλ (35 ετών), Σαγκάρ Πατέλ (17 ετών) και Ρατζέντρα Πατέλ (36 ετών) έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Οι Τζιτέντρα Πατέλ και Μανόι Πατέλ υπέστησαν σοβαρά τραύματα και εισήχθησαν στο κυβερνητικό ιατρικό κολέγιο και νοσοκομείο».

«Ο κόκορας που μετέφεραν πέθανε, ενώ η κατσίκα στο όχημα, της οποίας το αυτί είχε κοπεί κατά τη διάρκεια τελετουργίας, επέζησε», πρόσθεσε.

Οι ντόπιοι και τα μέλη των πρώτων βοηθειών εξέφρασαν την έκπληξή τους για την επιβίωση του ζώου παρά τη σοβαρότητα της σύγκρουσης.

