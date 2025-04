Σειρήνες ήχησαν το απόγευμα της Κυριακής στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και σε αρκετές ακόμη περιοχές στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την εκτόξευση δύο πυραύλων από την Υεμένη» και ανακοίνωσε ότι «έγιναν απόπειρες αναχαίτισης»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτοξεύουν τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, εκτός από τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, λένε ότι επιδεικνύουν αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό.

Interceptor missile trails light up Tel Aviv skies after a projectile fired from Yemen triggers sirens across Israel. pic.twitter.com/nHlZY2RfsX