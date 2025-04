Μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna 310, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Μπόκα Ράτον στη Φλόριντα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το bocanewsnow.com, στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε πως το αεροσκάφος συνετρίβη στις 10:20 π.μ. τοπική ώρα, ενώ είχε προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ταλαχάσι.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν συντρίμμια διασκορπισμένα σε δρόμο και πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές, όπως μετέδωσε το NBC South Florida. Στα πλάνα διακρίνονται δύο σοροί, καθώς και ένα κατεστραμμένο όχημα.

BOCA RATON,FL **PLANE CRASH** SMALL AIRCRAFT JUST WENT DOWN ON ARRIVAL AT BOCA RATON AIRPORT - WAS EXPERIENCING IN FLIGHT EMERGENCY AT THE TIME - LARGE PLUME OF SMOKE #BREAKING pic.twitter.com/ccHOY0ROkL