Με βίντεο από ομιλία του Μάο Τσετούνγκ απαντά στις ΗΠΑ η Κίνα. Ταυτόχρονα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: «είμαστε Κινέζοι, δεν φοβόμαστε από τις προκλήσεις, δεν θα υποχωρήσουμε».

Στο βίντεο ακούγεται ο Μάο Τσετούνγκ να λέει «ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Ήταν θέμα του προέδρου Τρούμαν, τώρα εξαρτάται από τον πρόεδρο Άιζενχαουερ ή όποιον είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι στο χέρι τους».

«Ανεξαρτήτως του πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος αυτός, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως» πρόσθετε στην ομιλία του ο ιστορικός ηγέτης της Κίνας ενώ τον χειροκροτούν.

Όπως αναφέρει ο Guardian το απόσπασμα είναι από την ομιλία του Μάο στο κλείσιμο της συνεδρίασης του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1953.

Οι αναφορές του αφορούσαν τότε τον πόλεμο της Κορέας στον οποίο η Κίνα υποστήριξε την Βόρεια Κορέα και οι ΗΠΑ τη Νότια Κορέα.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI