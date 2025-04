Ένας πόλεμος χαρακτηρισμών ξέσπασε τελευταία μεταξύ του Ίλον Μασκ και του σύμβουλου εμπορίου του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, μετά τους δασμούς που επέβαλε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η αφορμή δόθηκε όταν σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο Ναβάρο, θερμός υποστηρικτής των δασμών - περιέγραψε τον Έλον Μασκ ως «συναρμολογητή αυτοκινήτων», λέγοντας ότι τα Tesla - ενώ κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ - αποτελούνταν από εξαρτήματα που προέρχονται από όλο τον κόσμο.

Ο Ναβάρο είπε ότι θα επιθυμούσε αυτά τα εξαρτήματα να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.



Ανάλογη ήταν και η απάντηση του ιδιοκτήτη της Tesla Ίλον Μάσκ που έγραψε στο X:



«Ο Ναβάρο είναι πραγματικά ανόητος. Αυτό που λέει είναι αποδεδειγμένα ψευδές. Τα περισσότερα αυτοκίντα της Tesla είναι αμερικανικής κατασκευής. Ο Ναβάρο είναι πιο χαζός από ένα σακί με τούβλα».

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon's a car manufacturer. But he's not a car manufacturer — He's a car assembler.



In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX