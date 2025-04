Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε νυχτερινό κέντρο στη πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνγκο, όταν κατέρρευσε η οροφή, με συνέπεια άνθρωποι να σκοτωθούν και να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από τους διασώστες, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 13, ενώ υπάρχουν 125 τραυματίες.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, τα οποία τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο κέντρο, δείχνουν ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν, ενώ το ταβάνι καταρρέει ξαφνικά στο βάθος, πριν πέσει πάνω στους δεκάδες θαμώνες που διασκέδαζαν.

BREAKING: At least 12 people have died and over 45 injured following the partial collapse of the roof at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, early Tuesday morning. Emergency teams are still working on rescue efforts. pic.twitter.com/WxQxL2uRWk