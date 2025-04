Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προσγειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Ρώμη για μια κρατική επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία χαρακτηρίζεται ως τετραϊστορική» και «να προσθέσει περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών.

Ο Edward Llewelyn, πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ιταλία, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι «θα κάνουν κάτι άλλο αλλά ανεκτίμητο». Όπως εξήγησε, η παρουσία τους θα ενισχύσει την εγγύτητα μεταξύ των δύο εθνών με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα παραμείνουν ζωντανές για μια ολόκληρη γενιά. Η επίσκεψη στη Ρώμη και τη Ραβέννα αποτελεί το 18ο επίσημο ταξίδι του βασιλιά στην Ιταλία και την πρώτη της κρατική επίσκεψη ως μονάρχης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ο βασιλιάς θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα απευθύνει λόγο και στα δύο σώματα του ιταλικού κοινοβουλίου, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στο Palazzo Quirinale, το οποίο θα συμπέσει με την 20ή επέτειο του γάμου του βασιλιά και της βασίλισσας στις 9 Απριλίου.

«Καθώς ξεκινάμε την πρώτη μας επίσκεψη στην Ιταλία ως Βασιλιάς και Βασιλίσσα, ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την εικοστή επέτειο του γάμου μας σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος – και με τόσο υπέροχους ανθρώπους», αναφέρεται σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας στα κοινωνικά δίκτυα.

As we begin our first visit to Italy as King and Queen, we are so looking forward to celebrating our twentieth wedding anniversary in such a special place – and with such wonderful people! A presto, Roma e Ravenna!

