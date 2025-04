Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Bενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες στο Οβάλ Γραφείο ότι συζήτησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους αποτροπής μιας σύγκρουσης με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «ιδανικό μεσολαβητή». Λίγο πριν τη συνάντησή τους, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου των Τραμπ και Νετανιάχου ακυρώθηκε, χωρίς να δοθεί άμεση εξήγηση για την ακύρωση.

«Δεν θέλουμε η Συρία να χρησιμοποιείται από κανέναν —συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας— ως βάση για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η Τουρκία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ότι συζητήθηκε το πώς μπορεί να αποφευχθεί η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αναφερόμενος στη στενή σχέση του Τραμπ με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νετανιάχου τόνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί για την αποτροπή μιας κρίσης ανάμεσα στην Άγκυρα και το Τελ Αβίβ.

