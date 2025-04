Το κλίμα πανικού λαμβάνει σήμερα νέες διαστάσεις στις διεθνείς αγορές: η ανελαστικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους τελωνειακούς δασμούς οδήγησαν σε βουτιά τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο. Οι αναλυτές μιλούν για ιστορικού χαρακτήρα κινήσεις των αγορών.

Από το Τόκιο και τη Σανγκάη έως τη Σεούλ και την Ταϊπέι, οι βασικοί δείκτες στις ασιατικές αγορές ακολούθησαν τον βηματισμό της Wall Street, που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 2020. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε στο -13,22% --στη χειρότερη επιδοσή του από το 1997.

«Δεν είναι υπερβολή να περιγράψουμε τις κινήσεις της αγοράς…ως ιστορικές», σχολίασαν οικονομολόγοι της Deutsche Bank.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 κατέγραψε βουτιά 5,8% στις 10:22 ώρα Ελλάδας, αφού την Παρασκευή κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του μετά την πανδημία της COVID-19. Το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 7,86% αφού κατέγραψε βουτιά άνω του 10% στην αρχή της συνεδρίασης. Οι μετοχές της Commerzbank και της Deutsche Bank κατέγραψαν νωρίτερα απώλειες 10,7% και 10%, αντίστοιχα. Στην αρχή των συναλλαγών, το Παρίσι υποχώρησε κατά 6,19%, το Λονδίνο 5,83% και το Μιλάνο 2,32%.

