Έκρηξη που αποδίδεται σε φιάλη αερίου, προκαλώντας φωτιά σε πλανόδιο πάγκο φαγητού, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε ινδικό φεστιβάλ των Σιχ στην Αγγλία, με τις αρχικές αναφορές από τα βρετανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την έκρηξη της φιάλης αερίου το φεστιβάλ διεκόπη, ενώ γίνεται λόγος πως τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

This was the fire which broke out at Southall today pic.twitter.com/9igZEDxY67