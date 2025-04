Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα χερσαία επίθεση χθες Παρασκευή στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον τριάντα νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε η Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει από την πλευρά του πως θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση ώστε να εξασφαλιστεί κατ’ αυτόν η απελευθέρωση των ισραηλινών κρατούμενων στον θύλακο.

Διαβάστε ακόμη: Χαμάς: Οι μισοί από τους ομήρους βρίσκονται σε υπό εκκένωση ζώνες της Γάζας

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στη Συρία και στον Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι σκότωσαν δυο μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Σαΐντα, πόλη του νοτίου Λιβάνου.

This video needs to be the front page of every news station in the world.



Bodies are flying in the air in Gaza. This is not a war. This is a genocide. pic.twitter.com/kBTPERGfR0